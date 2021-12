Documentação chega e Bahia sela acerto com Adriano

Agora é oficial: finalmente de posse da documentação que emperrava a assinatura do contrato com Adriano "Michael Jackson", o Bahia confirmou o acerto com o atacante no final da tarde desta terça-feira, 26, por meio de uma nota publicada em seu site oficial.

Com a confirmação do novo vínculo com o time que o projetou nacionalmente, Adriano deverá ser apresentado ainda nesta terça, na sala de imprensa do Fazendão. O próximo passo será a regularização do atleta junto à CBF, ato que deverá ser consumado ainda nesta semana.

O jogador já treinava no Fazendão desde o dia 29 de janeiro, mas não podia ser apresentado oficialmente pelo tricolor baiano porque o Dailan Shine, da China, ainda não havia remetido a documentação.

Na última sexta-feira, 22, Adriano se destacou no jogo-treino do Bahia contra o Atlântico, no Fazendão, e marcou dois dos sete gols que levaram o tricolor a vencer por 7 a 0.

Ao lado de Obina, atacante que também foi contratado pelo clube, "Michael Jackson" é uma das maiores esperanças da torcida do Bahia para a temporada 2013.

adblock ativo