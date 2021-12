Divisão de base do Bahia faz testes na capital e no interior

Em busca de novos talentos, a divisão de base do Bahia promoverá testes nos próximos dias, em Salvador e Senhor do Bonfim.

A avaliação na capital baiana, destinada aos atletas nascidos nos anos de 1998, 1999 e 2000, está marcada para esta sexta-feira, 29, no campo da escola de percussão Pracatum, localizado no bairro do Candeal, das 8h às 12 e das 14h às 17h.

Já no sábado, 30, a seletiva será na cidade de Senhor do Bonfim, no campo de Quicé, às 14h. O teste é voltado para garotos nascidos entre 1997 e 2000.

O tricolor baiano pede que os jovens que quiserem participar compareçam portando RG ou Certidão de Nascimento, além do indispensável material esportivo (camisa, short, meia e chuteira).

adblock ativo