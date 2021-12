Dívida trabalhista no Bahia imediata é de R$ 5 milhões

O presidente Fernando Schmidt assume o Bahia com a incumbência de pagar uma dívida trabalhista de R$5.343.796,96 até o final do mês de outubro.

O montante corresponde ao débito remanescente atualizado do Procedimento Conciliatório JC2 nº 015/2011 com o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O 'acordão' reúne 27 processos contra o clube.

Desde setembro de 2011 o Bahia vem amortizando a dívida inicial com aportes mensais de R$ 125 mil (até maio de 2012), e R$ 150 mil até setembro de 2013. Os R$ 5,3 milhões devidos pelo clube correspondem ao débito final após as amortizações já pagas.

"O Bahia tem uma reunião no dia 24 no Tribunal para tentar renegociar os prazos", afirmou Cristiano Possídio, advogado responsável pelo setor durante a intervenção. Caso não consiga um novo acordo, o clube pode ter suas contas bloqueadas pela Justiça.

Esse valor de R$ 5,3 milhões, contudo, corresponde apenas a uma pequena parcela do total que o Bahia tem como passivo de dívidas trabalhistas.

A auditoria relata que por falta de acesso à totalidade das informações do departamento jurídico, não teve condições de auferir 100% dos processos.

"São mais de 200 processos em diferentes estágios de tramitação e em diferentes estados. É impossível dizer precisamente quanto, mas certamente esse passível proveniente de causas trabalhistas contra do Bahia passa hoje de R$ 20 milhões", explicou Possídio à reportagem.

