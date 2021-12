Disputa nas alas do Tricolor segue aberta

Com as saídas e chegadas que ocorreram - e ainda podem ocorrer - para esta temporada, o Bahia terá mais uma disputa franca pela titularidade nas laterais, fato que vem se tornando comum nos últimos anos.

Para 2015, o técnico Sérgio Soares tem atualmente à disposição quatro jogadores, dois para cada lado do campo. São eles os canhotos Raul e Pará, e os destros Railan e Tony. [Veja abaixo as estatísticas dos laterais]

Em relação ao elenco de 2014, saíram os laterais-direitos Roniery, Galhardo e Diego Macedo, e o esquerdo Guilherme Santos. Tony, que pertence ao Grêmio, foi o único contratado, enquanto Raul voltou de empréstimo do América-MG. Madson, outro que estava cedido ao ABC, chegou a um acordo para deixar o Tricolor.

E as idas e vindas não devem parar por aí. O Bahia negocia desde o início do ano a venda de Pará para um grupo de investidores. O destino do jogador deve ser o Cruzeiro. Em troca, a Raposa pode emprestar Gilson, que atua na mesma posição e disputou a última Série B pelo América-MG. Com isso, seriam três as caras novas para o setor.

O remanescente

Assim, o único remanescente do setor em relação ao ano passado seria Railan, 20 anos, cria da base do Esquadrão. O garoto, que já virou xodó da torcida, não teme encarar mais uma forte disputa para ser titular. "Concorrência tem em todo lugar. O importante é que o Bahia está sempre procurando melhorar o grupo, o que é bom para todos, e todo jogador novo é bem vindo", rebate.

De certa forma, pode-se dizer que ele está acostumado com isso. Em 2014, Railan chegou até a ser a quarta opção para a vaga, mas acabou passando por cima de todos. Tanto que terminou o ano como o lateral-direito que mais disputou jogos pelo time: 28. De quebra, 'fez' os concorrentes Diego Macedo e Galhardo jogarem improvisados no meio.

"O jeito é trabalhar. Assisti a muitos jogos do Tony e percebi que é um jogador de muita qualidade. Procuro sempre ver os vídeos dos outros jogadores que chegam ao time", disse. "O importante é que todo atleta esteja pronto para jogar bem", completou.

Humilde, Railan acredita ter muito para melhorar. "Tenho muita velocidade, mas preciso ter calma na hora de cruzar e na de marcar. A tendência é melhorar a cada dia", disse.

Três fora do treino

Maxi, com trauma no joelho, Pittoni, com incômodo na coxa, e Douglas, com dores na costela, ficaram ausentes do treino de posse de bola de segunda, 19, à tarde, no Fazendão.

