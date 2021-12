Dispensados do São Paulo podem chegar ao Bahia

A diretoria do Bahia confirmou na última terça-feira, 28, que mantém conversações com o São Paulo para as contratações do atacante Wallyson e do volante Fabrício, que têm contrato com o clube paulista, mas não estão nos planos do técnico Ney Franco para o restante da temporada.

Dos dois, o que tem mais chances de chegar a Salvador é Wallyson, já que Fabrício conversa também com a Portuguesa e, segundo notas da imprensa, pode acertar com a Lusa ainda nesta quarta-feira, 29.

O diretor de futebol Anderson Barros também comentou sobre o atacante Neto Berola. Ele disse que entrou em contato diretamente com o jogador e com seu empresário (Orlando da Hora), mas que o atual momento de instabilidade do Bahia está atrapalhando o andamento da negociação.

Outro atleta que estava na mira do tricolor, o volante Serginho, ex-Atlético-MG, assinou contrato com o Criciúma. O clube catarinense tem boas chances de também levar Neto Berola, caso este não acerte com o Bahia.

adblock ativo