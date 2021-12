Discreto, Diego Rosa tem se destacado pelos gols no Bahia

Um ‘fominha’ inveterado tem quebrado o rodízio conduzido pelo treinador Guto Ferreira neste início de ano. E mais: este cara alcançou no domingo, 5, no triunfo sobre o Vitória da Conquista por 1 a 0, o posto de artilheiro do Esquadrão em 2017.

Diego Rosa chegou de mansinho no Fazendão em janeiro. Seu trabalho de maior destaque havia sido pelo modesto Luverdense, pela Série B 2015, e tinha acabado de passar um ano no Montedio Yamagata, da 2ª divisão japonesa. Sua contratação, como a da maioria dos reforços deste ano, gerou desconfiança na torcida.

Como todo novato, Diego precisou de tempo e insistência para agradar. Nos seus primeiros jogos, teve atuações criticadas e pedidos para que Guto o usasse menos. Mas o técnico foi insistente. Tanto que criou praticamente uma exceção para o meia-atacante em meio ao seu rodízio.

Diego tem sido quase onipresente: descansou em apenas uma partida das 11 disputadas até agora, o triunfo por 2 a 1 sobre a Juazeirense há 15 dias. Antes, havia engatado uma sequência de nove jogos – se contarmos os dois amistosos pela Florida Cup. Agora, deve ir para o quarto duelo consecutivo – todos como titular – diante do Paraná, na quarta-feira, 8, em Curitiba, pela Copa do Brasil.

O fominha rejeita qualquer possibilidade de descansar em Curitiba. “Não, jamais! Como eu falei após o jogo (contra o Conquista), enquanto o Guto precisar de mim vou estar disposto a dar o meu melhor. Se ele precisar de mim nesse de agora ou em todos os seguintes estarei à disposição”.

Artilheiro improvável

Num time que tem Hernane ‘Brocador’ e ‘Gustagol’, acabou que a artilharia isolada caiu no colo de Diego Rosa. O tento contra o Bode foi o quarto dele no ano. O atacante, porém, disse não se importar muito com isso: “Cara, meu foco é dar o meu melhor para o Bahia. É fazer o possível e o impossível para que o time saia com os triunfos”.

O Tricolor, que já vem de um jogo fora de casa, em Conquista, desembarcou no domingo por volta das 12h em Salvador e já partiu para Curitiba às 14h. Os atletas que não enfrentaram o Bode, a maioria de titulares, encontraram os demais no aeroporto. A baixa mais sentida foi a do zagueiro Jackson, que reclamou de dores no joelho e foi vetado pelos médicos.

Depois do duelo em Curitiba, o Esquadrão pode ter de encarar até outros dois em sequência como visitante. O primeiro no domingo, contra o Moto Club, em São Luís, está garantido. Se for à 3ª fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o ASA em Arapiraca no meio de semana seguinte.

