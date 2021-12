Dirigente deixa o Figueira e seu destino deve ser o Bahia

O ex-superintendente de esporte do Figueirense, Rodrigo Pastana, deve assumir o cargo de diretor de futebol do Bahia, função que era ocupada por Ocimar Bolicenho, demitido na segunda, 28, segundo informações do Diário Catarinense.

Pastana foi desligado do clube catarinense nesta terça-feira, 29, após uma reunião com a diretoria, que confirmou a decisão por meio de um comunicado no site oficial.

No Figueira, Pastana esteve presente na campanha que levou o time de volta à Série A, em 2013, além do título do Campeonato Catarinense deste ano. A má fase do time alvinegro no Brasileirão influenciou a sua saída.

Segundo o departamento de comunicação do Tricolor, o clube já tem um novo nome no comando da direção de futebol, mas ele só será anunciado nesta quarta, 30. O gestor já estaria trabalhando na contratação do novo técnico.

Com a saída de Ocimar Bolicenho, o Esquadrão chegará ao quarto comando no departamento de futebol em menos de um ano.

