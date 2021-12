Diretoria do Bahia entra com ação contra CBF e Vitória

O 'caso Victor Ramos' ganhou novo capítulo. Ainda na segunda-feira, 4, o Bahia ingressou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) requerendo a impugnação do documento assinado pelo diretor de registro e transferência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Reynaldo Buzzoni. Este atesta que o zagueiro foi contratado do Monterrey (MEX) pelo Vitória através de transferência nacional.

Na petição, o Tricolor ainda pede a eliminação do Vitória do Campeonato Baiano, a entrada do Flamengo de Guanambi na fase semifinal e a paralisação da competição até que o processo seja julgado em última instância.

Victor Ramos estreou pelo Leão no dia 26 de março, quando a equipe passou de fase ao bater o Fla por 3 a 0 pelas quartas de final. O Rubro-Negro do interior contestou a regularidade do zagueiro, pois o regulamento do Baianão informa que, para serem inscritos regularmente, jogadores oriundos de transferência internacional teriam de aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até 16 de março. O nome de Victor foi publicado apenas no dia 18, sendo que ele veio emprestado pelo Monterrey, do México.

O Vitória e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) afirmam que o atleta está regular, pois seu último clube havia sido o Palmeiras, que defendeu até 31 de dezembro de 2015. Como o Monterrey não solicitou o retorno de sua documentação, ela permaneceu no Brasil. A transferência ocorreu dentro da própria CBF, portanto, ela seria nacional.

A versão foi a mesma do documento da CBF assinado por Buzzoni. Baseado nele, o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) Hélio Menezes indeferiu o pedido do Fla de Guanambi.

Em um trecho da petição de 21 páginas, o Bahia declara: "Os fatos deixam clarividente emergir da conduta da autoridade coatora possível falsidade da declaração... Com base nessas informações, inverídicas e falsas, a Procuradoria de Justiça Desportiva do Estado da Bahia acabou por se manifestar pelo arquivamento da Notícia de Infração Disciplinar contra o Esporte Clube Vitória" [confira nota na íntegra abaixo].

Posicionamento

O vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, em entrevista publicada no Portal A TARDE, na segunda, e na edição impressa, nesta terça, 6, havia declarado que o clube não se envolveria no caso. "Vamos deixar cada órgão fazer seu trabalho e ver como tudo vai terminar... O Bahia não ajudou o Flamengo de Guanambi com suporte jurídico no caso... O Bahia não tem nada a ver com a atuação do Guanambi e não faz parte de qualquer desdobramento da ação", disse.

A conversa ocorreu por volta das 17h de segunda, dia em que o diretor jurídico do Bahia, Vitor Ferraz, assina a petição. Questionado ontem, Henriques explicou: "Nós só começamos a nos movimentar após a entrevista. Demos entrada na ação à noite".

