Diretoria do Bahia deve anunciar demissão de Joel Santana

Após a derrota surpreendente no Ba-Vi deste domingo, 12, a diretoria do Esporte Clube Bahia se reuniu na manhã desta segunda-feira, 13, para discutir os rumos do time e decidir sobre a permanência do técnico Joel Santana no clube.

De acordo com especulações que rondam o futuro do Bahia, o anúncio oficial da demissão de Joel deve sair ainda na tarde desta segunda. A assessoria do clube afirma que o presidente Marcelo Guimarães Filho não confirma o desligamento do técnico, mas que este é "o caminho natural" do processo.

Neste domingo, 12, Paulo Angioni deixou a gestão de futebol do Bahia. O dirigente do tricolor baiano pediu demissão logo após a goleada sofrida para o Vitória por sete a três no primeiro Ba-Vi válido pela decisão do campeonato baiano.

