Diretoria do Bahia confirma empréstimo de Marcelo Lomba

Como já era esperado, o goleiro Marcelo Lomba vai ser emprestado para a Ponte Preta por uma temporada. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do Bahia, Alexandre Faria, durante uma coletiva realizada na tarde desta terça-feira, 6, no Fazendão.

Em entrevista, o Lomba agradeceu o carinho que recebeu do torcedor tricolor durante o período em que vestiu a camisa do Esquadrão. "Cheguei em 2011, com o Bahia no primeiro ano de volta à primeira divisão, bastante dificuldades, e consegui ir mostrando meu trabalho ano após ano. Vivi muitas coisas boas e alguns momentos mais difíceis, mas, enfim, a camisa do Bahia é isso: estar sempre se superando a cada momento."

"Agradeço o carinho do torcedor, procuro sempre estar lendo as opiniões, os elogios e as críticas que vêm de todas as partes, para eu mesmo poder estar evoluindo. E, acima de tudo, respeitar o torcedor, porque eles são realmente apaixonados e defendem essa bandeira, essa camisa tricolor, com o coração", disse.

Com contrato com o Bahia até o final de 2017, Lomba é um dos recordistas do atual elenco tricolor por atuar em 214 partidas. Com a saída dele, Omar e Douglas Pires devem concorrer à vaga de titular no time.

