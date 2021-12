Diretoria do Bahia busca atacante para fazer sombra a Hernane

O presidente Marcelo Sant’Ana garante que está à procura de um camisa 9 no mercado da bola. “Não falamos em nomes, mas o Bahia tem interesse num centroavante que dispute a posição com Hernane”, contou o dirigente.

Informações dos bastidores dão conta de dois nomes para a posição: Henrique Dourado, 27 anos, do Fluminense, e Rodrigão, 23, do Santos – este último também despertou o interesse do Vitória. Até agora, no entanto, o Bahia só contratou o lateral-esquerdo Pablo Armero.

Sobre uma possível saída do Brocador do Bahia, Marcelo Sant’Ana explica: “Hernane tem contrato [até final de 2018] e o interesse do Bahia é que ele fique. O interesse do jogador e do seu empresário também é que ele fique o ano de 2017 inteiro no clube. Durante o ano recebemos duas propostas e duas sondagens por ele. Agora, no final do ano, recebemos sondagem de um clube do Brasil”, contou o presidente, sem citar o nome da agremiação.

Sobre a participação de jogadores revelados no Fazendão no time principal em 2017, o atacante Mário está com moral. “Mário, por exemplo, com certeza vai começar a temporada conosco. O Yuri está sob avaliação. O Zé Roberto provavelmente vai jogar o Paulista [está emprestado à Ponte Preta até maio]. Outros, como Gustavo Blanco, para que eles amadureçam, é interessante que sejam emprestados, mas a gente tem buscado equipes em que esses jogadores tenham chance de jogar. Jean vai continuar, Éder vai continuar, Rômulo a gente está analisando”, explicou o dirigente tricolor.

*Colaborou Vitor VIllar

