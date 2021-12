Diretor promete força máxima no Baiano e fala de reforços

Após uma palestra no auditório do Fazendão, na qual o presidente Fernando Schmidt, o assessor Sidônio Palmeira, o técnico Marquinhos Santos e o gerente de futebol William mostraram aos jogadores os objetivos para a temporada, este último concedeu uma entrevista coletiva à imprensa.

Nesta, descartou a possibilidade ventilada de o Bahia utilizar equipe alternativa durante o Estadual. "Outras equipes fizeram isso e, no caso do Atlético-PR, deu certo. Porém, acreditamos que o Estadual será importante para o Bahia. Entraremos com força máxima", assegurou o dirigente.

Ele também falou sobre as possibilidades de mercado do clube. Em relação à especulada troca com o Flamengo, não descartou. "Faríamos a simples troca, por empréstimo, de Feijão por Rafinha (atacante do Fla), pois acreditamos que seria bom para os dois adquirirem experiência", disse William, que não aceita incluir outras promessas tricolores no pacote, assim como descarta ceder Feijão com o passe já estipulado.

Gringos oferecidos

Ligado em atletas de países vizinhos, o Bahia vem recebendo uma enxurrada de ofertas de empresários. Um dos atletas em pauta é o atacante Maxi Biancucchi, que se destacou na última temporada pelo Vitória, mas não renovou.

"Ele é um jogador que nos foi oferecido e até interessa, mas não temos negociação em curso", afirmou William, que deu a mesma resposta em relação ao meia Romagnoli, também argentino, do San Lorenzo.

Questionado sobre o fato de o empresário Eduardo Uram ter ligação com seis dois oito jogadores já contratados pelo Bahia, rebateu: "Temos portas abertas a todos os agentes, mas não damos privilégio".

