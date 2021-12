Diretor e gerente de futebol deixam o Bahia

O atual diretor de futebol do Bahia, Rodrigo Pastana, e o gerente Marcus Vinicius, não permanecem no Bahia para o restante da temporada. Eles deixaram o cargo na segunda-feira, 3.

Em entrevista à reportagem de A TARDE, Pastana afirmou, nesta terça, 4, que se reuniu com a direção do clube, juntamente com Vinicius, e optaram pelo afastamento. Eu e Marcus colocamos os nossos cargos à disposição por entendermos que não podemos mais ajudar o clube", afirmou o ex-diretor.

No entanto, a informação que cicurla nos bastidores é de que o diretor e o gerente teriam sido demitidos. A direção do tricolor ainda não se manifestou, porém, a expectativa é que o anúncio seja feito após o treino desta terça.

Rodrigo Pastana foi contratado no dia 31 de julho deste ano. Marcus Vinicius chegou ppouco tempo depois ao Fazendão por sua indicação. Ele foi o quarto diretor a ocupar esta função somente nesta temporada. Antes, passaram pelo cargo: William Machado, Ocimar Bolicenho e Cícero Souza.

adblock ativo