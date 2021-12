Diretor do Flamengo quer tirar Hernane do Bahia

A péssima fase de Paolo Guerrero no Flamengo pode custar prejuízo ao Bahia. Isso porque o time carioca já manifesta interesse em ter Hernane de volta. O "Brocador", que atualmente está emprestado ao tricolor, faria sombra ao peruano. A informação foi divulgada em evento na CBF, pelo diretor executivo de futebol do rubro-negro Rodrigo Caetano.

Durante palestra do diretor de registro e transferência da CBF, Reynaldo Buzzoni, no 18º encontro da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (Abex), o dirigente do Flamengo perguntou se a entidade poderia interferir no imbróglio com o Al Nassr, time árabe que contratou Hernane em 2014, mas nunca pagou ao clube e recentemente recebeu do Corinthians pela venda de Marquinhos Gabriel.

"Não há nada a ser feito nesse ponto? Gostaria de contratar o Hernane de novo, mas não posso", perguntou o diretor do time da gávea, segundo o site Globo Esporte.

O questionamento do dirigente surgiu depois que Reynaldo Buzzoni citou novo artigo (61) do regulamento de transferências da CBF, que permite reclamação na câmara interna da entidade no caso de um clube brasileiro receber mecanismo de solidariedade de uma transferência internacional e, paralelamente, estiver devendo a outro clube no país.

Sobre uma possível interferência da CBF, o diretor da confederação disse que não seria possível, já que, por hora, estes casos são de responsabilidade da Fifa, e pediu para os brasileiros tomarem cuidado nas transferências com os árabes.

"Está para vir uma sanção grande da confederação árabe contra esses clubes que não pagam ninguém. Teve um caso semelhante com o Diego Souza no Vasco (transferido para o Al Ittihad). (Os clubes) têm que se resguardar melhor com a liberação, lembrar do documento de transferência e autorização para o clube utilizar o atleta" disse Buzzoni.

Em 2014, o Flamengo vendeu Hernane por 4,5 milhões de euros para o Al Nassr, mas nunca recebeu pela transferência. O caso está com a Fifa. O Flamengo recusa acordos e quer receber cerca de R$ 18 milhões dos árabes - R$ 7 milhões do total são de antigos donos de direitos econômicos do jogador.

A situação, inclusive, já foi julgada pela Corte Arbitral do Esporte (CA), que ainda não divulgou o resultado.

Bahia

O Brocador chegou no Bahia nessa temporada de 2016. Logo no início, conquistou a torcida com vários gols, mas sofreu uma lesão ligamentar, que o deixou afastado por 34 dias. Hernane retornou nas semifinais do Baianão contra o Fluminense de Feira e também atuou nos dois Ba-Vis da final. Atualmente, um incômodo no pé direito deixa o camisa 9 longe dos gramados, inclusive, ele desfalcou o tricolor na estréia da Série B, no último sábado contra o Avaí.

