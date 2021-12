Diretor do Flamengo descarta Feijão, que responde: Tô nem aí

Logo após o segundo toque do telefone de casa, é Feijão quem atende. Ao fundo, ouve-se um reggae. Animado com as férias na comunidade da Brasilgás, onde foi criado, ele diz: "Tô de boa, descansando e escutando uma musiquinha de leve".

O apreço pela cidade natal e, principalmente, pelo clube que defende já entrega a vontade que Feijão expressa também em palavras. "Quero ficar no Bahia. Sou muito feliz aqui e acho que ainda é muito cedo pra sair", avalia o volante tricolor.

A especulação sobre sua possível ida ao Flamengo surgiu duas semanas atrás. Ele seria envolvido em uma troca - por empréstimo de um ano - com os meia-atacantes rubro-negros Gabriel e Rafinha.

No entanto, o diretor executivo do Fla, Paulo Pelaipe, descarta totalmente o negócio. "Não vamos fazer essa troca. Gabriel não sai daqui de jeito nenhum. Ele vai jogar a Libertadores pelo Flamengo. Quanto a Rafinha, quem quer contratá-lo é o Vitória. Conheço William (novo diretor de futebol do Bahia), que foi meu jogador no Corinthians. Ele tem meu telefone. Basta me ligar que a gente conversa", sugere.

Pelaipe também nega o suposto interesse por Feijão. "Ele seria uma aposta. É um jogador de futuro, mas que nem é titular do Bahia. Nada contra ele, porém, o Flamengo procura jogadores prontos para a Libertadores", afirma.

Sobre a declaração do cartola rubro-negro, Feijão responde: "Rapaz... se surgiu essa história de que o Flamengo tinha interesse em me contratar é porque tenho qualidade. Apesar da pouca experiência que tenho, acho que sou um jogador pronto, sim. Agora, se o Flamengo não me quiser, tô nem aí. Quero mesmo é ficar no Bahia".

Desejo que se explica não só pelo fato de o atleta ser torcedor do Esquadrão, mas também por conta de um objetivo pessoal ousado que ele revela. "Sonho em um dia me tornar capitão do Bahia. Claro que a maturidade pra isso só virá com o tempo, mas é algo que quero muito", diz o garoto.

Com a confirmação de que vai mesmo ficar no Fazendão em 2014, Feijão lista as metas para a próxima temporada do Tricolor: "Espero um ano bem melhor do que 2013, com títulos. Também quero me tornar titular absoluto e fazer história".

