Diretor do Bahia reconhece pressão para vencer Baiano

Antes de encarar a Série B, o Bahia tinha duas competições neste início de ano: o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Em 2015, o Tricolor havia sido finalista em ambas, e a diretoria não escondia que o objetivo para esta temporada era, no mínimo, repetir a participação nas finais.

Tudo ia bem até o último domingo, quando o Esquadrão foi eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste em plena Fonte Nova ao perder para o Santa Cruz por 1 a 0. Resta o Baiano, pelo qual nesta quarta-feira, 20, o time encara o Fluminense de Feira, às 21h, na arena, valendo vaga na decisão.

"Dentro do nosso planejamento havíamos estabelecido passar para a final da Copa do Nordeste e quiçá ser campeão dela. Infelizmente não conseguimos, mas temos a oportunidade de no Baiano fazermos isso", admitiu o diretor de futebol tricolor, Nei Pandolfo.

O dirigente estava presente no evento do Esporte Interativo, na última terça-feira, 19, em São Paulo, onde foram anunciados os 14 times fechados com a emissora para a Série A a partir de 2019. O Bahia, que já recebeu R$ 40 milhões como prêmio pela assinatura do contrato, está entre eles.

"O futebol te proporciona isso, de deixar uma eliminação e brigar logo depois por outra final", disse. "Saímos de um jogo em que tivemos um rendimento técnico bastante satisfatório e em que o normal seria passarmos para a final. Agora, conseguindo um bom resultado contra o Fluminense, teremos a oportunidade de decidir o título provavelmente contra o rival e, conseguindo o título, chegarmos com confiança para a Série B", completou.

Com a eliminação do Estadual, parte da torcida já considera o título baiano, ainda mais sobre o maior rival, como uma obrigação. Nei concorda: "Independentemente de qual competição, quem entra no Bahia, pela grandeza do clube, tem obrigação de ser campeão.

Temos uma chance grande de chegar à final do Baiano, mas temos que atuar dentro do controle emocional, jogando de forma equilibrada em campo, e mostrando rendimento à torcida".

O jogo de ida, em Pituaçu, acabou 2 a 0 para o Bahia. Para avançar, o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença.

Reforços

O diretor acredita que a campanha até aqui tem servido para analisar o elenco visando a Série B. "As carências do time são aquelas que já tínhamos consciência, mas optamos por não contratar qualquer peça, e sim as que pudessem somar em termos de experiência e qualidade, como foi Thiago Ribeiro e Hernane", afirmou.

"Nesse primeiro momento planejamos também validar os garotos da base, dar chance a eles e ver com quem poderemos contar. É o caso de Éder, por exemplo, que tem nos ajudado muito", seguiu Nei.

"O que posso dizer é que estamos aí, disputando as semifinais, mas paralelamente estamos buscando sim as contratações", finalizou seguindo o seu estilo peculiar de não revelar qualquer nome.

Nome da vez entre os torcedores, o meia Alex, do Internacional, de fato foi procurado pelo Tricolor. O veterano, porém, não quer deixar Porto Alegre, e já recusou propostas de outros clubes. Outro que está na mira do Esquadrão é o também armador Régis, do Palmeiras. O jogador, que não vem jogando pelo Verdão, precisa primeira definir sua situação no clube.

