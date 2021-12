Diretor do Bahia esconde jogo sobre Jorginho, mas confirma meia ex-Atlético-PR

O diretor de Futebol do Bahia Diego Cerri, em coletiva no Fazendão na tarde desta quarta-feira, 31, despistou sobre a provável contração do treinador Jorginho para o lugar de Guto Ferreira, que acertou a sua ida para o Internacional na terça, 30. Para a decpeção de todos os jornalistas presentes, o dirigente disse - sem citar o nome de Jorginho - que o clube "trabalha rápido" na negociação e o anúncio só será feito após a assinatura do contrato.

"Em relação ao novo treinador, a gente aqui tem uma sistemática de trabalho, seja com qualquer profissional, [de anunciar] quando a gente tem tudo assinado, tudo certo. O que posso dizer é que a gente trabalha rápido. O Campeonato Brasileiro não espera. Em breve, a gente vai apresentar", despistou.

Fato é que o tetracampeão e ex-técnico do Vasco, Jorginho deve mesmo ocupar a vaga deixada por Guto Ferreira. O acordo teria sido fechado na tarde desta quarta, 31, e deve desembarcar nos próximos dias em Salvador.

Cerri não soube responder também se o novo treinador comandará o time já na próxima segunda, 5, contra o Atlético-GO, pela 4ª rodada do Brasileirão. O diretor apenas demonstrou confiança no trabalho do técnico interino Preto Casagrande.

"Como não está assinado ainda, não posso antecipar e dizer se o treinador vai vir a tempo, vai ser o treinador do dia do jogo. Se não for, a gente está tranquilo, porque o Preto Casagrande conhece todo mundo, mantém a linha de trabalho do Guto. Não tem necessidade de decidir isso hoje", disse.

Para consolo dos que buscavam a informação sobre o novo treinador, Diego Cerri confirmou o acerto com o meia Vinícius, que estava no Atlético-PR. "É um atleta que já tem uma situação de pré-contrato conosco. Vai começar a descer para os treinamentos hoje. Amanhã a gente deve apresentá-lo. É um atleta que sigo faz tempo, foi bem no Náutico, no Fluminense, Atlético-PR. Vai ficar conosco, sim".

Meia Vinícius reforça Bahia na disputa do Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução | Site oficial Atlético-PR)

