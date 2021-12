Diretor do Bahia diz que continua em contato com possíveis reforços

Já foram nove atletas contratados, mas ninguém no Bahia pode dizer que o elenco está fechado. Segundo o novo diretor de futebol do clube, Diego Cerri, o Esquadrão segue mantendo contato com os atletas que gostaria de ter trazido nesta janela, e que vai contratá-los se surgir a oportunidade.

“É mentira quando alguém diz que vai encerrar as contratações. Você sempre tem que ficar atento às oportunidades porque elas sempre aparecem”, disse Cerri, que assumiu o cargo depois da demissão de Nei Pandolfo, no início deste ano. Ele trabalhava como gerente de futebol.

“Tem jogador que no começo do ano você busca e não é possível trazer, porque a equipe dele ainda acha que vai usá-lo. Só que aí, no decorrer da temporada, a situação muda e eles aceitam liberá-lo. Então, tem que continuar seguindo o atleta, conversando com os empresários”, completou.

O dirigente contou que o Bahia acabou de se dar bem com essa estratégia: “Foi o caso do Matheus Sales. Tanto ele como o Allione são jogadores que eu vinha monitorando há algum tempo. E, quando tivemos a oportunidade neste ano, saímos na frente e vencemos uma forte concorrência”.

O volante Matheus, de 21 anos, é o nono reforço para 2017 e foi apresentado nesta quarta no Fazendão. Além dele, o Tricolor já trouxe os laterais Wellington Silva, Matheus Reis e Armero; o volante Edson; os meias Zé Rafael, Allione e Diego Rosa; e o atacante Gustavo.

“Hoje, ainda estamos discutindo a contratação de mais um atacante e um goleiro. Até porque a gente tem dois goleiros e não é possível continuar com apenas dois durante a temporada. Os goleiros jovens ainda não estão prontos. É uma situação que precisamos resolver”, disse Cerri.

Polêmica do Fusca

Ao ser apresentado, Matheus Sales fez de tudo para escapar da polêmica criada por Abel Braga. O treinador do Fluminense, time com o qual o Bahia concorreu para contratar o volante, disse que “um jogador” que estava em sua mira trocou um Audi por um Fusca.

“Ele não citou meu nome e nem o do clube, então não sei se foi pra mim. Mas fiz a escolha porque achei que o projeto do Bahia foi o melhor. Respeito o Abel mas eu vou defender o Bahia”, disse.

“Conversei muito com Matheus antes dele vir para cá e mostrei que neste momento vir para o Bahia seria o passo mais acertado”, explicou Cerri. “Se essa declaração de Abel foi para o Bahia a gente não sabe, mas acho que não precisamos provar mais nada para ninguém. Acho que temos demonstrado uma estrutura excelente. Antes do jogador vir para cá, ele procura saber dos outros atletas e acaba reconhecendo isso”, completou.

De volta dos Estados Unidos, o elenco tricolor retornou na tarde desta quarta-feira, 18, aos treinos no Fazendão. Primeiro, os atletas fizeram um trabalho físico num circuito de obstáculos. Mais tarde, participaram de um trabalho técnico. O comandante Guto Ferreira dividiu o grupo em quatro times que se enfrentaram de forma alternada em campo reduzido.

O primeiro duelo oficial do Tricolor na temporada é daqui a uma semana, no Castelão, diante do Fortaleza, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida está marcada para as 21h30 (da Bahia).

