Diretor do Bahia confirma saída de quatro atacantes

O Diretor de Futebol do Bahia, Paulo Angioni, concedeu entrevista à rádio CBN nesta sexta-feira, 7, e falou sobre o planejamento do clube para a próxima temporada.

Além de reafirmar que pretende manter a base do elenco de 2012, o dirigente confirmou que o clube não renovará os contratos dos atacantes Jones Carioca, Elias, Ciro e Júnior.

"Desejo boa sorte ao Ciro, ao Junior, ao Elias e ao Jones Carioca. Eles tiveram importância, mas vão seguir outro caminho. Que sejam felizes", disse.

Ainda de acordo com Angioni, o Bahia busca renovação com os zagueiros Danny Morais, Lucas Fonseca e Alysson. Já o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Titi têm vínculo com o time baiano até o final de 2014.

Na última quinta-feira, 6, o Esquadrão acertou a permanência do técnico Jorginho. O treinador assinou contrato com o clube para ficar até o final de 2013.

