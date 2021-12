Diretor do Bahia confirma chegada de Marllon, Lucca e Giovanni

Desde a parada para a Copa América, o Bahia contratou o zagueiro Juninho e o meia Guerra, mas de acordo com o diretor de futebol do clube, Diego Cerri, as chegadas do zagueiro Marllon, do lateral esquerdo Giovanni e do atacante Lucca estão próximas de serem concretizadas.

Marllon chega ao Bahia emprestado pelo Corinthians. Com 27 anos, ele será mais um concorrente para o setor defensivo, que já conta com Lucas Fonseca, Ernando, Jackson, Juninho, Everson e Xandão.

O lateral esquerdo, Giovanni, 30 anos, assina com o tricolor após rescindir contrato com a Ponte Preta (SP). Ele também já defendeu América-MG, Náutico, Fluminense, Criciúma, entre outros.

Já o atacante, Lucca também deve desembarcar no Fazendão emprestado pelo Corinthians. O atacante estava no Al-Rayyan, do Catar, onde disputou 24 partidas e marcou 12 gols.

"Marllon já está aqui, fez treinamento. Lucca a gente está terminando alguns detalhes, atleta que estava fora do país, tem um trâmite burocrático para o retorno. Giovanni já está aqui também. Todos vão ser regularizados em breve, e a gente pode dizer que vão ser atletas do Bahia. Por enquanto, têm tudo bem adiantado", disse Cerri, em coletiva.

O Bahia volta a jogar na próxima quarta-feira, 10, quando enfrenta o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 19h15 e será realizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

