Diretor do Bahia anuncia quem está fora planos do clube

Em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira, 7, o diretor de futebol do Bahia, Nei Pandolfo, anunciou a lista dos jogadores que viajam para a intertemporada em Porto Seguro [veja abaixo]. E quem não foi citado na relação, está fora dos planos do clube para a sequência da temporada. Os atletas que não foram relacionados são: o lateral direito Hayner, o volante Danilo Pires, o meia João Paulo Penha e o atacante Thiago Ribeiro.

Nei falou que Thiago Ribeiro tem proposta de fora do país; enquanto Danilo Pires deve ir para o Santa Cruz. Na comissão técnica, a única saída anunciada, até então, foi do preparador físico Reverson Pimentel. A outra novidade revelada por Pandolfo foi a contratação do atacante João Paulo, do São Paulo, que chega para a base tricolor por empréstimo e salários pagos pelo clube paulista.

Protesto

Um grupo com integrantes da torcida organizada Bamor protestou na porta do Fazendão com coros de "Série A obrigação" e "Ou joga por amor ou joga por terror". Os principais alvos das críticas foram o goleiro Lomba, o meia Thiago Ribeiro e Luisinho, além de outros jogadores.

Acompanhe informações diretas do Fazendão com o repórter Vitor Villar

Tweets por el @vitorvillar.

adblock ativo