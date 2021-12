Diretor de negócios do Bahia assume vaga de Pastana

A frase a seguir trata-se de um clichê, mas diante da situação do Bahia, ela não tem como ser evitada: o último a sair apague a luz. Depois de William Machado, Ocimar Bolicenho e Rodrigo Pastana, o Esquadrão vai para o quarto nome a ocupar o cargo de diretor de futebol no ano: Pablo Ramos.

O dirigente chefiava, até a tarde desta terça-feira, 4, a direção de negócios do Tricolor, e foi o escolhido para comandar interinamente o futebol nos seis jogos que faltam até o final do Brasileirão. O cargo ficou vago depois que Rodrigo Pastana foi demitido, junto com o gerente Marcus Vinícius, na noite de segunda, 3.

Pablo, 34, é administrador de empresas e foi um dos homens de confiança nomeados por Schmidt quando eleito, em setembro do ano passado. Além dele, Lucas Magalhães, ex-assessor do departamento de futebol e ex-supervisor de futebol, foi promovido a gerente.

Apesar de não ter carreira no esporte, Pablo acredita estar apto ao cargo. "O que se precisa agora é de um gestor de pessoas, e na minha carreira adquiri experiência para unir esse grupo para manter o Bahia na Série A", disse, em entrevista nesta terça, durante o treino em Pituaçu.

Apesar de, na teoria, não ter envolvimento com outras áreas do clube, o antigo diretor de negócios já vinha adquirindo voz forte nas decisões, inclusive do futebol. O novo diretor confirma. "Nos últimos dias, eu já estava envolvido com o futebol, assessorando o Rodrigo e o presidente no relacionamento com o grupo", disse.

No mês passado, em contato com A TARDE, o agente de Rhayner, Eduardo Uram, garantiu negociar sobre o jogador com Pablo. "Não será uma novidade para os atletas, eles já me conhecem, acredito que tenho credibilidade com eles".

Para Pablo, a situação do Bahia ainda é reversível. "Temos 18 pontos para serem disputados. Desses, precisamos apenas de quatro para sair do rebaixamento", explicou. "O importante agora é dar condições para que eles cumpram o papel deles de dormir bem, se alimentar bem, treinar com afinco, estudar o adversário, entrar no campo e ganhar", declarou.

