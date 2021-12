Diretor de mercado quer colocar Bahia entre 5 maiores clubes

O Bahia confirmou nesta segunda-feira, 2, o nome de Jorge Avancini, ex-diretor de marketing do Internacional, como o novo diretor de mercado do Tricolor. Em entrevista coletiva, o dirigente falou dos seus desafios, especialmente o maior deles: aumentar e fidelizar o número de sócios do clube.

Quais os seus objetivos agora à frente do Bahia?

Temos que crescer e consolidar o número de sócios. Tenho um desafio pessoal, que é, até o final dessa gestão, em 2017, tentar chegar a 50 mil sócios. Mas não há limite, vai depender da nossa competência. Tem também a interiorização, levar a marca do Bahia para os torcedores que estão mais distantes. Queremos colocar o Bahia entre os cinco maiores clubes do país. Se o Alexandre (Faria, diretor de futebol) conseguir incomodar os rivais lá na frente (na Série B) e chegar entre os quatro primeiros lugares, vamos conseguir.

A diferença de poder aquisitivo daqui para o Rio Grande do Sul é um problema?

O problema não é o poder econômico. O problema é, num dia como ontem, encher estádio num jogo às 16h com esse sol maravilhoso. Se tivesse problema financeiro, não veria todo mundo bebendo cerveja na beira da praia. O problema é esse marzão. No Sul, não temos essa concorrência. Isso que vou ter que aprender aqui. O desafio é montar equipes competitivas, apresentar um belo espetáculo para que o cara saia da praia uma hora antes.

O Bahia tem um número muito grande de sócios que estão inadimplentes. Como combater esse problema?

Talvez influenciem os resultados em campo e o somatório disso ano a ano. No fundo, somos instituição de futebol e, se não tiver taça no armário, não vai adiantar. Talvez 15%, 20% de inadimplência, como aconteceu com o Internacional, seja aceitável, mas não números altos assim. E isso é o que a gente precisa entender: porque o sócio deixou de pagar. Outra coisa é entender porque poucas mulheres vão ao estádio. No Inter, 26 mil mulheres são sócias. História e apelo para trabalhar tem de sobra. Vamos começar com uma ação imediata contra a inadimplência dos sócios. Todos temos que entender que não tem equipe grande se não tiver recurso.

Sobre a interiorização, aqui, diferentemente do Sul, vários torcedores do interior torcem para times que não são da capital. Como mudar isso?

Realmente, no Nordeste tivemos muita influência das rádios do Rio e de São Paulo e assim formaram-se esses torcedores. No Sul temos um domínio de Inter e Grêmio no interior. Na Bahia não acontece o mesmo. Esse é um desafio muito grande. Tem também as distâncias maiores entre as cidades aqui, o estado é maior. Ontem (domingo), por exemplo, fomos jogar a 600 km de Salvador. Diria que esse será um trabalho de formiguinha, que não vai dar resultado imediato. Temos que aproveitar cada ação, cada viagem, os ídolos que o Bahia criou.



