Diretor de futebol do Tricolor deixa em aberto novas contratações

Efetivado, Preto Casagrande já comandou, com o novo status, seus atletas pela primeira vez na quinta-feira, 1º, no Fazendão. Com a questão do treinador resolvida, a atenção do Esquadrão se volta inteiramente ao mercado de transferências.

A equipe só torna a entrar em a campo no dia 11/9, contra o Atlético-GO, em Goiânia. Entretanto, o Bahia só tem até o dia 8/9 (data que a janela de transferências nacionais se fecha) para trazer algum reforço para o prosseguimento da competição.

Sem pressa

Mesmo assim, a equipe mantém a cautela na busca por novas contratações. O diretor de futebol Diego Cerri deixou em aberto a possibilidade de trazer novos jogadores ainda nesta janela.

“Se surgirem opções interessantes no mercado, nós vamos trazer. A parte financeira está muito espremida, a gente faz um esforço enorme para administrar todo esse clube e cumprir com nossas obrigações em dia. Então, gastar dinheiro para contratar sem convicção nós não vamos. Agora, se surgir uma oportunidade ou necessidade nesse período, pode ser que a gente ainda traga alguém”, disse.

Na mesma toada do dirigente, Preto falou sobre o período de contratações: “A gente conversa diariamente sobre possibilidades, até o dia 8 não dá pra cravar nada. Diego [Cerri] está atento, a gente troca ideias sobre jogadores. Então temos até dia 8 para bater o martelo e resolver se chega alguém ou não”.

