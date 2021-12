Diretor de futebol admite procura por destaques do meio-campo

A uma semana da estreia na temporada, o Bahia ainda se vê ameaçado de perder titulares. É o caso dos meias Zé Rafael e Régis, bastante assediados no mercado. O diretor de futebol do Tricolor, Diego Cerri, falou nesta terça-feira, 9, sobre a situação de ambos.

“Zé Rafael é um atleta que muitas equipes têm perguntado, sondado. O Cruzeiro tem interesse, mas nada oficializado de proposta financeira. Ele foi um dos nosso pilares no ano passado, mas ninguém é inegociável”, disse ele, que emendou: “Houve uma aproximação do Santos por Régis, mas nada de concreto chegou para nós. É natural que, antes da proposta chegar no papel timbrado, haja uma conversa”.

Segundo informa a imprensa mineira, o Cruzeiro já contaria com um investidor para contratar Zé Rafael, que tem multa de cerca de R$ 38 milhões. Já o Peixe estaria disposto a pagar aproximadamente R$ 12 milhões por Régis.

Novo gerente

Assessor de imprensa do Bahia desde 2006, Jayme Brandão foi promovido ontem ao cargo de gerente de futebol, para trabalhar juntamente a Diego Cerri.

adblock ativo