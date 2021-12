Diretor confirma renovação de Tiago e fala sobre segurar destaques

Após a folga merecida no dia seguinte ao da conquista do título da Copa do Nordeste, a tarde tricolor no Fazendão foi aquela de sempre. Treino regenerativo para os titulares, heróis do título, e atividade no campo para os demais como preparação para o duelo com o Botafogo, no domingo, 28, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, o foco vai para a movimentação nos bastidores. O diretor de futebol do clube, Diego Cerri, concedeu entrevista coletiva na qual falou principalmente sobre manter as principais peças do elenco.

Um caso definido é o do zagueiro Tiago, que estava emprestado ao Tricolor pelo Atlético-MG até junho, mas terá seus direitos adquiridos pelo Bahia. Assim, ficará no clube por mais três anos. “Já está resolvida a situação. Teremos acordo com o Atlético e atleta. Está sendo feita a parte burocrática. Quando estiver certo a gente vai anunciar”, afirmou Cerri.

Com relação ao assédio de outros times aos jogadores que mais têm se destacado até aqui, o dirigente reiterou a vontade do clube de não perder nenhum deles: “Quando você tem conquista, os jogadores chamam a atenção no mercado. Mas o Bahia não tem interesse em se desfazer de ninguém do elenco”.

O principal alvo é o meia Régis, artilheiro do Esquadrão do ano, que teria sido sondado por clubes como o Inter. O jogador está emprestado pelo Sport ao Bahia até o fim de 2017. Porém, o Tricolor possui prioridade na compra do atleta, com valor estipulado em contrato.

Ferrareis em Salvador

Quanto a novos reforços, um nome certo é o do meia Gustavo Ferrareis, 21, que vem por empréstimo do Inter até o fim do ano. Ele já está em Salvador para realizar exames. O vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, ainda revelou que o clube tem negociações avançadas com outro jogador, mas não revelou o nome.

