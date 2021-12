Direção do Bahia tem contas de 2016 aprovadas pelos sócios torcedores

Sócios torcedores se reuniram, na manhã deste sábado, 29, na Arena Fonte Nova, com a direção do Esporte Clube Bahia, para discutir os gastos relativos ao exerício do grupo no ano de 2016, na "Assembleia Geral de Sócios".

Segundo informações da assessoria do clube, divulgadas nas redes sociais, foram 260 votos favoráveis à direção, 55 contra e 14 abstenções. 80% dos sócios aprovaram as atividades realizadas.

Ao fim da assembleia, os torcedores tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao presidente do clube, Marcelo Santana.

