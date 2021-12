Diones volta a treinar; Jéferson não pega a Portuguesa

Foi apenas um susto: depois de ter sofrido uma pancada no tornozelo na última terça-feira, 30, Diones voltou a treinar na tarde desta quinta-feira, 1, no Fazendão, e está à disposição de Jorginho para o jogo contra a Portuguesa.

O jogador, no entanto, treinou em separado dos demais atletas: participou apenas de um trabalho de recondicionamento físico, sob a supervisão do preparador Eduardo Fontes.

Já o meia Zé Roberto, diagnosticado com uma leve constipação, também não treinou, mas, segundo os médicos, não preocupa e viaja com o elenco para São Paulo.

Quem está fora da partida é o meia Jéferson, que reclamou de dores musculares e acabou vetado pelo departamento médico do clube. Completam a lista de desfalques por contusão o zagueiro Danny Morais e o atacante Lulinha, ambos também com lesões musculares.

Treino técnico - Por enquanto, nada de dar pistas sobre qual deverá ser o time titular do Bahia no jogo do próximo domingo, 4, contra a Lusa, no Canindé: Jorginho voltou a comandar mais um treino de fundamentos no Fazendão.

Na atividade, o comandante tricolor promoveu mais uma vez um movimentado trabalho de posse de bola. O esboço do que deverá vir a ser o seu time titular deverá ser montado somente a partir das 16h desta sexta-feira, 2, quando comandará um treino no CT do Corinthians. A delegação embarca às 8h15 para a capital paulista.

