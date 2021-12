Diones treina, mas segue como dúvida no Bahia

Em seu primeiro treino na cidade de Goiânia, na tarde desta sexta-feira, 30, o elenco do Bahia partilhou de um sentimento de esperança: o volante Diones, ainda em recuperação de uma entorse no tornozelo, voltou aos treinamentos e se tornou opção para encarar o Atlético-GO.

Segundo os médicos do clube, no entanto, o jogador ainda não está totalmente recuperado e segue como dúvida para a partida decisiva do próximo domingo, 2, no Serra Dourada, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

É que, enquanto participava do coletivo tático comandado pelo técnico Jorginho, o volante sentiu um incômodo e deixou o treino mais cedo para fazer tratamento com gelo no tornozelo contundido.

Antes, Jorginho havia aproveitado a presença do jogador para aprimorar jogadas ensaiadas, como cobranças de faltas e de escanteios. Em seguida, o comandante do Esquadrão reuniu o elenco no centro do gramado e teve uma conversa descontraída com os jogadores.

Novos motivadores - Assim como o atacante Souza, que, mesmo lesionado, viajou com o grupo para dar uma força na partida derradeira, o volante Fabinho e o zagueiro Danny Morais, ambos igualmente impossibilitados de atuar, também se juntarão à delegação.

A dupla embarca para Goiânia neste sábado, 1, dia em que Jorginho comandará o último treino antes da partida decisiva contra o rubro-negro goiano.

Com 44 pontos ganhos, o Bahia é o 16º colocado e precisa apenas de um empate para escapar do rebaixamento.

adblock ativo