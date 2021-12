Diones sente tornozelo e dá susto em treino no Bahia

Não bastassem as recentes contusões do zagueiro Danny Morais e do atacante Lulinha, o Bahia esteve perto de perder mais uma peça importante para a partida do próximo domingo, 4 de novembro, contra a Portuguesa, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

É que, durante o treino da tarde desta terça-feira, 30, no Fazendão, o volante Diones disputou uma bola com o zagueiro Titi e levou a pior: saiu de campo a reclamar de dores no tornozelo.

Mas o jogador foi prontamente submetido a um tratamento pelos médicos do clube e, a princípio, não é motivo de preocupação para o duelo contra a Lusa.

Já o meia Gabriel, que, acometido por um cansaço muscular, foi poupado dos treinos da última segunda-feira, 29, e desta terça, deve voltar ao batente nesta quarta-feira, 31, e ficar à disposição de Jorginho.

O treino - Jorginho aproveitou a tarde para comandar mais um treino técnico com os jogadores do Esquadrão.

Desta vez, promoveu um trabalho de dois toques em campo reduzido e, em seguida, dividiu o grupo em três equipes, que se enfrentavam de modo alternado. O elenco tricolor volta ao batente às 15h30 desta quarta.

adblock ativo