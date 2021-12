Diones renova contrato e fica no Bahia até 2014

Embora tenha despertado o interesse de alguns clubes do Brasil, o volante Diones permanecerá no Bahia: nesta quinta-feira, 13, chegou a um acordo e renovou o seu vínculo com o clube.

Considerado como peça fundamental do elenco tricolor na temporada, o jogador assinou contrato de mais dois anos e ficará no Esquadrão até o final da temporada de 2014.

"Fico muito feliz de acertar minha permanência no Bahia, que foi o clube que me projetou para o Brasil e onde sou muito bem tratado. Espero que 2013 possa ser ainda melhor que nos últimos dois anos, com conquista de títulos e uma boa campanha na Série A", disse Diones.

Na última quarta-feira, 12, a diretoria tricolor havia anunciado a dispensa do volante Fabinho, que não teve o seu contrato renovado.

Agora, o técnico Jorginho tem como opções para a posição de volante os atletas Diones, Fahel, Kléberson, Hélder e Anderson.

O clube ainda tenta renovação de contrato com o zagueiro Danny Morais. Já o também defensor Lucas Fonseca voltará para o Mogi Mirim-SP, onde disputará o Campeonato Paulista no primeiro semestre. Alysson também deixou o time baiano.

