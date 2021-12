Diones não treina em Brasília e segue como dúvida

O técnico Jorginho já começou a testar alternativas na sua equipe para a partida do próximo domingo, 2, contra o Atlético-GO, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O treinador tricolor ainda não sabe se poderá contar com o volante Diones, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo e, poupado mais uma vez pelos médicos do clube, não participou da primeira atividade do clube na cidade de Brasília, no CT do Brasiliense, nesta quarta-feira, 28.

Como opções para compor o meio campo ao lado de Fahel, de Hélder e de Gabriel, o treinador do time baiano tem à sua disposição Kléberson, Victor Lemos e Zé Roberto. Para a vaga de Souza, que sofreu uma lesão muscular e também está fora, as opções são Elias, Cláudio Pitbull e Jones Carioca.

O treino - O comandante do Esquadrão promoveu um trabalho de troca de passes em campo reduzido e, em seguida, trabalhou com foco na transição da defesa para o ataque. Mais uma vez em território brasiliense, o elenco tricolor volta ao batente às 10h desta quinta-feira, 29.

Contra o Dragão, Jorginho não terá à sua disposição o atacante Souza, lesionado, e nem o volante Fabinho, suspenso por ter acumulado três cartões amarelos. Em compensação, o lateral-direito Neto, que havia cumprido suspensão, estará de volta.

