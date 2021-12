Diferença salarial ainda separa Gilson Kleina do Bahia

Questões salariais impediram neste domingo, 27, o Bahia de anunciar Gilson Kleina, ex-Palmeiras, como novo treinador. Segundo o empresário do técnico, uma contraproposta foi enviada para a aprovação do clube. A expectativa da diretoria é anunciar o novo comandante até as 12h deste segunda, 28.

Anderson Suave afirma que o treinador tem o interesse de trabalhar no Bahia, mas será preciso antes chegar a um equilíbrio quanto à remuneração. "Analisamos o convite e já enviamos a contraproposta. Existe uma diferença pequena de valores, mas acho que, com o Bahia cedendo, e o Gilson também, chegaremos a um acordo", disse o empresário.

A pedida, no entanto, ainda estaria muito acima da realidade financeira do Esquadrão. Por isso, a contratação, dada como certa após a saída de Marquinhos Santos, pode melar. "Kleina é um nome que interessa ao Bahia, e estamos conversando para chegar a um acordo. Mas já estamos procurando outros nomes também", revelou um diretor do clube, que pediu para não ter seu nome revelado.

O plano B pode ser Jayme de Almeida, ex-Flamengo. Apesar de demonstrar interesse no clima e na temperatura atual em Salvador, o empresário do treinador, Fábio Brito, desconversa. "Não sei, tem alguma proposta? Até agora não recebi nada...", dissimulou. "O Jayme tem muito interesse de treinar o Bahia, por ser muito parecido com o Flamengo, um time de massa. Mas até agora ninguém me ligou". A diretoria também nega o interesse na contratação, mas também não revela quem são os demais nomes.

Perfil 'ideal'

Assim como o demitido Marquinhos Santos, Gilson Kleina é um dos nomes mais promissores da nova geração de treinadores. Aos 46 anos, começou a carreira como auxiliar do renomado Abel Braga. Seu primeiro trabalho de destaque aconteceu em 2011, quando conquistou o acesso à Série A com a Ponte Preta. No final de 2012 assumiu o Palmeiras na reta final do Brasileiro, mas não evitou o rebaixamento. Seguiu no cargo no ano passado, quando conquistou o acesso e o título na Série B, mas foi demitido no início de 2014 após maus resultados no Paulista e na Copa do Brasil.

Chegou a ser especulado para o comando do Vitória após a demissão de Ney Franco, em maio, mas não pôde assumir por conta de dívidas do Palmeiras com ele. Segundo Anderson Suave, o imbróglio já foi resolvido: "Acertamos nosso impedimento com o Palmeiras e o Kleina está de volta ao mercado, pode assinar com o Bahia".

Enquanto ninguém é anunciado, o ex-atacante do Tricolor, Charles Fabian, treinador da equipe Sub-20, será o interino. É ele quem comanda o treino de hoje, às 15h, no Fazendão.

