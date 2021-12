Diferença para o Z-4 faz Bahia ligar sinal de alerta

Dia 10 de outubro. A torcida tricolor era sinônimo de felicidade. Em partida válida pela 29ª rodada, o Bahia encarava o Fluminense. De olho, quem diria, na liderança simbólica do returno. Na época, o time azul, vermelho e branco somava desempenho de 74% nesta fase e estava prestes a entrar, pela primeira vez na história do certame de pontos corridos - iniciado em 2003 -, no selecionado Top 10 .

Doze dias se passaram e o cenário agora é outro. Duas rodadas (31ª e 32ª) foram suficientes para transformar o clima de paz e harmonia que reinava entre jogadores e comissão técnica do Bahia num verdadeiro inferno astral. O empate, por 1 a 1, diante do Corinthians, no último sábado, somado a uma combinação de resultados dos rivais contra a degola - triunfos de Sport e Palmeiras -, deixou o Tricolor de Aço a apenas três pontos da temida zona de rebaixamento.

Sem vencer há cinco jogos, o sinal amarelo voltou a ser acesso no Fazendão. Segundo o matemático Tristão Garcia, do site InfoBola, a chance de queda, que já fora de apenas 7% há duas rodadas, praticamente quadruplicou. Hoje, beira os 32%. O grande divisor de águas foi o revés por 1 a 0 diante do Palmeiras, em Pituaçu. Antes do resultado negativo no duelo de 'seis pontos', o tricolor estava a oito da degola.

Na época, em 16ª e somando 35 pontos, estava à frente do Sport - então porteiro do Z-4 (17º), com 27. Já o alviverde paulista era apenas o 18º, com 26. Hoje, Palmeiras e Sport encostaram no tricolor e, consequentemente, viram reduzidas suas chances de queda. De acordo com Garcia, o Alviverde e o Rubro-negro, que outrora exibiam dramáticos 94% e 97%, respectivamente, estão agora com esperanças renovadas. "Estão fazendo sua parte. Estão vencendo e também contando com tropeços do Bahia", ressalta o matemático, que ainda crava 45 como o "número mágico para a salvação".

Sem desespero - Apesar de a situação ter se tornado bastante incômoda, o técnico Jorginho afirmou que é preciso "ficar ligado nos rivais, antes de reclamar". O comandante ressalta que o tricolor depende apenas de si para escapar de um possível rebaixamento à Segundona.

"Nessa hora, tem que ter muita calma e equilíbrio. Não podemos nos esquecer que a situação dos outros é ainda pior. O Bahia não está na zona de rebaixamento. Tem quatro times que estão abaixo de nós na tabela de classificação. Se acabasse hoje, eles é que estariam na Série B", ressaltou o treinador.

Para ele, a sequência de adversários não é problema, mas, sim, a ausência de determinados jogadores. Contra o Grêmio, adversário de sábado, às 18h30, em Pituaçu, como se não bastasse a ausência de Fahel (suspenso), Fabinho e Hélder (lesionados) dificilmente poderão atuar. "A dificuldade que encontramos agora deixa as coisas mais complicadas. Nós temos que saber dosar as coisas para não errar e machucar os jogadores", afirmou Jorginho. Em contrapartida, o Bahia terá os retornos dos atacantes Souza e Jones Carioca, ambos recuperados de lesão muscular.

