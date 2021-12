O meia Diego Rosa, recém-contratado pelo Bahia, fez uma revelação nesta segunda-feira, 23, no Fazendão. Durante coletiva, ele disse ter tido problemas com o técnico Guto Ferreira em sua passagem pela Ponte Preta, mas garantiu que, apesar do mal-entendido entre os dois, tudo já foi resolvido.

Da Redação Diego Rosa revela problemas com Guto Ferreira na Ponte Preta

Diego Rosa já foi treinado por Guto em três oportunidades "A primeira vez foi no Inter, era coordenador na base, depois ele me levou pra Ponte como treinador. É a terceira vez que trabalho com ele. Muito bom a relação com Guto. Na ponte tivemos problemas, mas já conversamos e hoje tá tudo acertados", disse.

O jogador explicou que o problema foi pessoal, em relação ao seu comportamento extracampo. "Foi mais comigo mesmo. Tive problema extracampo. Mas como ele me levou, acabou tendo esse desgaste. A gente acabou conversando, eu vi que estava errado, as coisas vão passando, a gente vai vendo, vai amadurecendo e graças a Deus hoje eu tenho outra cabeça.", explicou o meia.

Apesar do atrito na passagem pela Ponte, Diego Rosa disse que a presença de Guto Ferreira foi fundamental para sua vinda para o Bahia. O jogador estava apalavrado com o Atlético-GO, mas um dia antes de se apresentar foi procurado pelo Tricolor.

O Esquadrão estreia oficialmente na temporada nesta quinta, 26, às 21h30, no Castelão, pela Copa do Nordeste.

