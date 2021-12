Diego Rosa rescinde contrato e não é mais jogador do Bahia

O meia Diego Rosa não é mais jogador do Bahia. O Esquadrão anunciou nesta quinta-feira, 8, que o clube e o atleta acertaram em comum acordo a rescisão de contrato, que se encerraria em dezembro deste ano.

No Esquadrão, Rosa não conseguiu repetir as boas atuações do tempo de Luverdense. Ele perdeu ainda mais espaço no elenco após a chegada dos novos contratados para a posição, Vinícius e Gustavo Ferrareis.

Na temporada, ele disputou 19 partidas e balançou as redes em cinco oportunidades.

adblock ativo