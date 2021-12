Diego Macedo treina parte física

Recuperado da cirurgia no ombro, o lateral-direito Diego Macedo foi liberado pelo departamento médico e iniciou na segunda-feira, 23, o recondicionamento físico. Ele trabalhou na academia e também correu em voltas no gramado do Fazendão. O restante do elenco fez uma sessão de musculação na academia e em seguida realizou um treinamento tático com o técnico Marquinhos Santos. Os novos reforços, o zagueiro Adailton e o volante Léo Gago participaram normalmente das atividades. Porém, o zagueiro Lucas Fonseca e o volante Uelliton sentiram dores musculares e fizeram apenas um treino físico na academia. O goleiro Omar, também ficou de fora do trabalho tático. Ele sentiu dores no joelho e ficou na academia.

adblock ativo