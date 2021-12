Diego Macedo sente coxa esquerda e é dúvida

O lateral Diego Macedo pode desfalcar o Bahia no próximo domingo, 9. Ele deixou o campo durante o treinamento na manhã desta quarta-feira, 5, e virou dúvida para o jogo diante do Goiás no Serra Dourada, às 18h30 (horário da Bahia).

Diego Macedo treinava finalizações quando sentiu a coxa e saiu da gramado chorando. Nesta quinta, 6, deve ser divulgada a gravidade da lesão.

Titi, com dores no joelho, também não treinou, assim como Maxi, que se recupera de uma gripe. Bruno Paulista, com lesão na coxa, seguiu no departamento médico.

