Diego Macedo é reintegrado e volta a treinar no Bahia

Durou apenas uma semana o afastamento do lateral-direito Diego Macedo do elenco do Bahia. Nesta terça-feira, 12, o jogador se retratou com o técnico interino, Charles Fabian, e com os colegas, e voltou a treinar no campo do Fazendão.

O Tricolor preferiu não entrar em detalhes sobre o conteúdo da retratação do atleta - se ele teria pedido desculpas ou não. Apenas divulgou que o assunto foi tratado de modo interno.

Na sua conta do Instagram, Diego comemorou o retorno: "Voltei para ajudar. Obrigado torcedor do Bahia e todo mundo que me apoiou. Muito feliz".

O perdão chega em boa hora: o time não conta com o titular Roniery, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para a próxima partida do Brasileiro, contra o Corinthians, em São Paulo.

Bastidores da novela

Na terça-feira passada, o lateral teria deixado o treino antes de enfrentar o Corinthians, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, demonstrando irritação. "Isso aqui está uma merda, uma bosta! Vou pedir para sair daqui", teria dito para um grupo de jornalistas que acompanhava a atividade. Em campo, Diego perdeu a vaga no coletivo-apronto para o garoto da base Railan.

Pouco depois, a assessoria do clube informou que o jogador foi afastado e treinaria separadamente até encontrar um novo time. Em coletiva, Charles criticou o lateral. "O atleta tem que entender que quando se trabalha em grupo é preciso respeitar a decisão do treinador. Se ele não está satisfeito, tem que deixar o clube", disse.

Na mesma noite, Diego deu entrevista para a rádio Itapoan FM negando que teria saído de campo xingando. "Eu quero ficar, pelo amor de Deus! Estou aqui em casa preocupado. Não sei o que está acontecendo. Estou muito triste", afirmou, dizendo que não tinha sido avisado ainda do afastamento.

O lateral, por outro lado, não negou que estava insatisfeito. "Estou chateado, sim, por não ter sido relacionado, mas não disse nada que estava uma merda. Disse apenas que estava mal com essa situação e não estou bem mesmo", explicou-se.

O jogador retorna num momento em que o clima do grupo, após a crise de dez jogos sem triunfo na Série A, estava assumidamente melhorando. "O clima está melhor. É estranho falar isso estando na zona do rebaixamento, mas o ambiente está melhor. Nós nos sentimos mais confiantes, e isso é fundamental. Independentemente da situação da tabela, o clima está bem melhor sim", disse.

adblock ativo