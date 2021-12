Diego Macedo desfalca o Bahia por até dois meses

Apesar do triunfo convincente sobre o Figueirense, por 2 a 0, o Bahia voltou na manhã desta segunda-feira, 28, para Salvador com uma má notícia. O lateral-direito Diego Macedo, que foi substituído no segundo tempo da partida, deslocou a clávícula e terá que passar por uma cirurgia.

O período estimado para recuperação do jogador é de 45 a 60 dias. Segundo o coordenador médico do clube, Luiz Sapucaia, Diego deverá passar passar por intervenção cirúrgica. "Vendo o lance não se percebe a gravidade da lesão, mas só com uma avaliação rápida dá para constatar que houve deslocamento da clavícula. O jogador vai ter que fazer uma cirurgia, para poder colocá-la no lugar."

A favor do Esquadrão está a pausa da Copa do Mundo, que consumirá praticamente metade do tempo. Nos jogos do Brasileirão, o substituto deve ser o próprio Roniery, que estreou contra o Figueira. Na Copa do Brasil, porém, a lateral será um problema. Isso porque o recém-contratado já disputou uma partida pelo Paraná, seu ex-clube, e não pode defender o Tricolor.

Sem o lateral Madson, que foi afastado e deve ser negociado nos próximos dias com o ABC, o titular na partida com o Villa Nova-MG, na quarta, 30, deve ser o garoto Railan. Outra possibilidade é usar o volante Rafael Miranda.

adblock ativo