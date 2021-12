Diego Felipe: 'É um passo à frente na minha carreira'

"É um passo à frente que eu estou dando na minha carreira", foi assim que o volante Diego Felipe definiu a sua chegada ao Bahia, em entrevista coletiva realizada, nesta quarta-feira, 8, no Fazendão

O jogador de 25 anos, que foi revelado no Criciúma e participou da campanha do acesso à Série A com a Chapecoense, em 2013, comentou sobre a nova etapa na carreira.

"O Bahia é um time grande no cenário nacional. Um clube que foi campeão brasileiro duas vezes e que, consequentemente, a camisa pesa bastante, mas eu estou preparado para fazer um bom trabalho."

Diego ainda revelou que o Esquadrão sempre esteve presente na sua família. "Eu nasci no Rio de Janeiro, mas meu pai é baiano e Bahia também. Quando eu dei a notícia de minha vinda, ele ficou muito feliz e cravou: 'agora você vai brilhar com a camisa do meu baêa'."

