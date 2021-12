Dias sem jogos serão de aprendizado, diz lateral do Bahia

O lateral Pablo, um dos novos contratados do Bahia para a temporada 2013, não teve nem tempo de participar da desastrosa campanha do Bahia que resultou na eliminação precoce na primeira fase da Copa do Nordeste. Com isso, acabou também pegando o clima ruim que ficou no time após a saída prematura do Nordestão.

Entretanto, para Pablo isso deve ser encarado como um aprendizado. "Já virou essa página. Agora é pegar esses dias parados e usar como aprendizado. Vai ajudar muito na próxima competição. Vamos saber os erros que cometemos, corrigi-los e não deixar mais que aconteçam".

Recém-chegado em Salvador, Pablo ainda está se instalando na cidade e acabou passando uns dias na casa do "parceiro" Toró, volante que também jogou em 2012 pelo Figueirense.

"Nunca vou esquecer o que ele e família fizeram por mim e por minha esposa. Mas, sem carro, nem tive como conhecer a cidade, fiquei na terra do carnaval sem carnaval".

Pablo só viu a folia baiana pela TV, onde conheceu o seu xará, o cantor Pablo, grande nome do arrocha: "Vi um dia ele cantando com Daniela Mercury. É um pouco diferente, sou de Minas e morei muito tempo no Rio de Janeiro, mas a gente se acostuma. Deu pra gostar, sim".

