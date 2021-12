Diante do Paysandu, Bahia inicia volta pelo país

Conseguirá o leitor, num rápido exercício, imaginar o que significam 8.269 km? Pois essa é a distância que o Bahia terá de percorrer, do Norte ao Sul do país, em menos de uma semana, para cumprir a sua agenda pela Copa do Brasil e pela Série B.

A turnê começou nesta terça, 14, de Salvador a Belém, onde enfrenta o Paysandu nesta quarta, 15, às 22h, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Na sequência, o destino é Criciúma, no sul catarinense, onde encara o time da casa sábado, às 16h30, pela 13ª rodada da Série B. O retorno para casa só acontece no dia seguinte, domingo.

Seria tranquilo se fossem apenas viagens diretas, mas não. O voo de ontem para a capital paraense, por exemplo, passou por escala em Brasília. O time embarcou às 7h20 e só chegou às 13h20.

Vai piorar depois: antes de jogar em Criciúma, o time dormirá uma noite em Porto Alegre, onde treina no CT do Grêmio na sexta-feira de manhã, e só embarca depois, de ônibus, para o local da partida. Tanto a ida para a capital gaúcha como o retorno para Salvador ocorrem com escalas em São Paulo.

Serão seis viagens de avião e duas de ônibus. O time vai passar, no mínimo, 11h55min no ar e 5h57 na estrada. Daí vêm os 8.269 km já citados. Serão 479 km percorridos por terra e 7.790 km voando.

Bahia no Pan?

Para quem, naturalmente, ainda não conseguiu visualizar o que quase 8,3 mil km representam, digamos que o leitor deseje viajar para Toronto, onde o Pan-Americano está sendo disputado. A quilometragem percorrida pelo Bahia em menos de uma semana seria mais do que suficiente, e ainda sobra: a distância da cidade canadense para Salvador é de 'apenas' 7.545 km.

"Vai ser cansativo, né?", disse o volante Yuri, que vai para o terceiro jogo seguido como titular. "Seja o jogador mais velho ou mais novo, ele sente do mesmo jeito. É mesmo desgastante, mas é do futebol, não tem jeito. Teremos diversas viagens longas, diversas noites sem dormir direito, porque é da profissão, e tem que passar por cima disso para vencer na vida", completou.

Poupados

Nem todos os jogadores foram escalados para a maratona, literalmente do Norte ao Sul do país. Titi foi poupado pela comissão técnica e não estava entre os que embarcaram de terça. O capitão deve encontrar o elenco em Porto Alegre.



Maxi, ainda com dores no quadril, só deve ir para o Sul, assim como Willians Santana, que voltou há pouco de virose. Kieza, Zé Roberto e Léo Gamalho também estão fora. Completam a lista Bruno Paulista e Rômulo, a serviço da seleção sub-22, Marlon e Eduardo, que já jogaram por outros clubes no torneio.

