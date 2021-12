Diante do lanterna CSA, Bahia busca 1º triunfo fora de casa em 2020

É verdade que o Bahia ainda não conseguiu ganhar fora de casa nesta temporada quando usou o time principal. Até aqui, foram dois empates [Santa Cruz e Ceará] e uma derrota [River-PI]. Na última rodada pela Copa do Nordeste, contra o Vovô, no Castelão, o time chegou bem perto, mas vacilou no final do jogo e viu a chance do primeiro triunfo longe de seus domínios escorregar por entre os dedos.

Mas qual seria o cenário ideal para acabar de vez com esse jejum, de mandar essa zica para o espaço e finalmente voltar para casa com os três pontos na bagagem? Se fosse para montar uma checklist básica, nela constariam as seguintes perguntas: freguês histórico? Confirmado! A última equipe a ser derrotada pelo Esquadrão fora de Salvador? Ok! Rival em crise? Com certeza!

E esse time, para a sorte do Bahia, realmente existe, e é o CSA, adversário desta quarta-feira, 19, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, em partida válida pela 5ª rodada do Nordestão.

Os alagoanos estão na lanterna do grupo B do certame regional, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos, sendo um empate e três derrotas. Além disso, o Azulão foi o último time a ser batido pelo Bahia longe de Salvador. Isso ocorreu no dia 1º de dezembro de 2019, em jogo válido pela 36ª rodada da Série A. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Gilberto e Arthur Caíke.

Quando o assunto é freguês histórico, os números são ainda melhores para o Esquadrão. Os times já se enfrentaram em 27 oportunidades e a vantagem é do Tricolor, que venceu 19, empatou cinco e perdeu apenas três duelos. Ainda tem um total de 58 gols marcados a favor e apenas 24 sofridos.

O goleiro Anderson, que vai para a sua terceira partida consecutiva como titular do Bahia, afirmou que o time precisa ter atenção redobrada com o CSA, principalmente pelo momento complicado do adversário. “É uma faca de dois gumes. Você sabe que eles não venceram e querem vencer. Vão jogar em casa. A gente sabe que também precisa vencer para buscar o Fortaleza, primeiro colocado do nosso grupo”, comentou o arqueiro.

Ciente da importância de voltar de Maceió com os três pontos conquistados, Anderson garante que o elenco tem melhorado jogo após jogo e encara como normal a pressão sofrida pela torcida. “A gente sabe o que ele [Roger Machado] quer. Tanto a equipe titular como os outros jogadores. A gente vai para a sexta partida agora. Está melhorando. Tem que melhorar cada dia mais, e a cobrança vai existir. Quem joga em time grande é assim mesmo. A gente tem que aceitar e, se Deus quiser, fazer um grande jogo lá em Maceió e voltar com o triunfo”.

O técnico Roger Machado fez na terça, 18, o último treino antes da partida e deve repetir a escalação dos dois últimos jogos, com Élber, Rossi e Clayson formando uma linha de três, e Gilberto como referência. Recém-contratado, Rodriguinho ainda não está regularizado.

Zagueiro confiante

O zagueiro Leandro Souza, do CSA, elogiou o Bahia, mas espera sair do duelo com a vitória. “É um grande adversário, de alto nível, com jogadores que podem fazer a diferença durante uma partida. Não podemos dar espaços. Eles têm um ataque rápido e uma defesa que se posiciona muito bem. É importante ter equilíbrio e intensidade”, comentou em coletiva.

