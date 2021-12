Diante do Fluminense, Bahia tenta embalar no Brasileirão

Invicto há cinco partidas, o Bahia vai ao Rio de Janeiro encarar o Fluminense, neste domingo, 5, no estádio do Maracanã, em busca de seu primeiro triunfo fora de casa e para embalar no Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá início às 19h.

Para esta importante partida, o técnico Enderson Moreira terá apenas um desfalque. O lateral-esquerdo Léo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-MG e está suspenso. A tendência é de que o treinador escale o chileno Mena na posição, mas o recém-contratado Paulinho também pode aparecer no time titular.

O lateral-direito Nino Paraíba se recuperou de lesão, treinou normalmente nesta semana e foi relacionado para o confronto. No entanto, com o titular Bruno em boa fase, o jogador deve esperar uma oportunidade para retornar à equipe.

Já o Fluminense vem embalado para o duelo, pois venceu seu adversário do meio de semana pela Sul-Americana e tenta se aproximar do pelotão da frente no Brasileirão. O treinador Marcelo Oliveira contará com o retorno do atacante Luciano, que deve iniciar a partida como titular.

O árbitro do jogo é Luiz Flavio de Oliveira (SP), que será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

