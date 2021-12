Diante do Criciúma, Bahia tenta embalar e sair da zona

Contra o Criciúma, nesta quarta-feira, 20, às 21h, na Fonte Nova, o torcedor do Bahia verá pela primeira vez a equipe com a cara de Gilson Kleina. Com pouco tempo de clube, o técnico preferiu deixar a escalação contra o Corinthians, no último sábado, nas mãos de Charles Fabian.

Nesta quarta, quando completa uma semana no Fazendão, o treinador já sente-se à vontade para colocar suas ideias. Mas o toque de experiência esperado não vai modificar o time tanto assim, em relação ao que vinha sendo montado pelo ex-interino.

Na Ponte Preta e no Palmeiras, Gilson ficou marcado por apostar na formação com três volantes e um só meia. A postura do treinador, teoricamente defensiva, costumava deixar as torcidas - principalmente a do Verdão - irritada.

No Tricolor, ao que tudo indica, Kleina repetirá os três volantes. Segundo o próprio treinador, a formação adotada por Charles deu nova vitalidade ao time. "Estamos vendo o Bahia reagindo. No primeiro semestre, a equipe jogava numa formação. Nas últimas partidas, passou a jogar com três volantes, num desenho de losango, o que deu certo. Por isso, nós vamos dar continuidade", disse.

O técnico reitera que a opção em preencher o meio-campo não torna a equipe defensiva. "O que eu quero é dar liberdade para esses três jogadores de frente, Marcos Aurélio, Kieza e Rhayner", disse. "A ideia é aproximar Kieza com os demais componentes do ataque, além de apostar na ultrapassagem dos laterais. Para eles jogarem, alguém tem que marcar".

No trio de volantes, a única mudança de Kleina não será por ordem tática: Uelliton entra no lugar do suspenso Fahel. O treinador, no entanto, garante que o reserva pode ter espaço no time. "Penso que, se tivermos uma saída de bola qualificada, podemos melhorar a transição para o ataque, e vejo em Uelliton essa capacidade", apontou. "Ele tem virada de jogo, passe e posicionamento qualificados. Vamos exigir um pouco mais na parte física, já conversamos sobre isso, mas só vai acontecer com ele jogando".

Aposta no garoto

A primeira grande mudança de Kleina no Bahia talvez esteja na lateral direita. Mesmo com o retorno de Roniery, que cumpriu suspensão na última partida, o técnico decidiu manter Railan como titular. "Ele é um garoto que está crescendo muito. O Bahia tem quatro laterais de qualidade, e não pode jogar todo mundo. Quem fica no banco tem que respeitar o momento de quem está melhor", disse.

O treinador também pediu um time arriscando mais contra o Criciúma. "Minha avaliação é que a gente chuta pouco a gol. Parece que estamos jogando por uma bola", disse. "Pedi para eles terem mais audácia de buscar o drible, tentar o chute. No futebol, as formações estão muito iguais. O que faz a diferença é a improvisação do jogador. Não gosto de equipes mecânicas", considerou.

adblock ativo