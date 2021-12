Dia de Gordiola tem análise do Timbu e treino no campo

"Ah! É Gordiola!". Foi o coro puxado pelos jogadores no auditório do Fazendão que deu o tom do 7 de setembro do Bahia, por coincidência o dia em que Guto Ferreira completou 51 anos. "O presente que vier é nos próximos dois jogos, né?", pediu o técnico.

A celebração com direito a bolo aconteceu após a análise do próximo adversário do Tricolor na Série B: o Náutico, sábado, 10, às 16h30, na Arena Pernambuco. O elenco viu vídeos de jogadas do Timbu para avaliar os pontos fortes e fracos do rival.

"Nós acabamos de assistir a alguns lances deles, o professor vai passar pra gente o que temos que fazer. A gente vai entrar muito focado no jogo e estou confiante que vamos conseguir os três pontos", disse o meia Juninho.

No gramado, Guto Ferreira e seus pupilos trabalharam a parte técnica em fundamentos como dribles, passes, cruzamentos e finalizações.

Só nesta quinta-feira, 8, em atividade às 15h no CT tricolor, Guto deve dar pistas sobre a escalação para sábado. O lateral direito Eduardo e o atacante Allano, que cumpriram suspensão na última rodada, devem retornar à equipe titular.

No meio-campo, para a vaga do agora suspenso Renato Cajá, Régis provavelmente será o substituto.

