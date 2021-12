Destino de Pará deve ser definido nesta quinta-feira

O amistoso contra o Shakhtar, na última sexta, 16, pode ter sido o último jogo de Pará com a camisa do Bahia. Benecy Queiroz, supervisor de futebol do Cruzeiro, chega a Salvador nesta quinta, 22, para se reunir com o diretor de futebol do Tricolor, Alexandre Faria, a fim de definir a contratação do lateral esquerdo.

"É uma negociação que vem se arrastando há mais de 20 dias. Ainda estamos emperrados na discussão dos valores. Vou me encontrar com Faria justamente para ver se resolvemos de vez esse assunto", explicou Queiroz. Segundo o dirigente, a Raposa pretende bancar sozinha a compra do atleta, sem a participação de investidores, como foi divulgado anteriormente.

"Se ele fala em uma transação em definitivo, é óbvio que isso passa antes por um acordo entre todas as partes quanto aos valores", rebate Faria. "Tudo o que posso concluir é que eles devem estar vindo fortes para contratá-lo. Agora, o Bahia já passou para eles algumas condições que exigimos que sejam aceitas na negociação", completou.

Os dois dirigentes se recusaram a falar sobre os termos da negociação. O que se sabe é que o Bahia deve manter uma parte dos direitos econômicos do jogador, a fim de lucrar com uma possível transferência futura. "Estrategicamente, não posso falar sobre o que estamos discutindo", disse Faria. "Mas posso garantir que vamos tirar o melhor proveito possível. Pará é um atleta muito importante no nosso projeto. Então, não será uma negociação simples", garantiu.

Emprestados

A reunião desta quarta também vai servir para que o Bahia defina os jogadores que deseja obter por empréstimo do Cruzeiro. Segundo Queiroz, não se trata de uma troca por Pará. "O Bahia passou pra gente há bastante tempo uma lista de atletas que teria interesse", disse. "Conversamos com esses jogadores se eles querem ou não ir para o clube, e essa é outra pauta que vamos discutir com o Faria", completou.

O diretor cruzeirense confirmou apenas o volante Souza como um dos alvos discutidos entre Bahia e Raposa. Já o dirigente tricolor, por sua vez, praticamente descartou o interesse pelo lateral esquerdo Gílson. "Sou muito amigo do Marcelo (Oliveira, técnico do Cruzeiro) e a intenção dele era usar o Gílson nesta temporada. Não creio que ele seja um nome disponível", disse.

