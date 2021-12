Destemperado, Bahia cai em Minas; leia a análise do jogo

Goleada? Massacre? Novo 7 a 1 no Mineirão? Nenhuma dessas previsões se concretizou ontem, no duelo entre o líder e o lanterna do Campeonato Brasileiro.

No entanto, confirmou-se a vitória da equipe mais bem colocada. O Bahia fez um excelente primeiro tempo e abriu 1 a 0, mas cometeu pênalti logo no início da etapa final e sofreu ao levar quatro cartões amarelos e um vermelho.

O 2 a 1 a favor do Cruzeiro manteve os polos da tabela de classificação intactos. A próxima batalha tricolor na luta contra a degola é domingo, às 16h, em Feira, contra o Figueirense.

Postura surpreendente

O Cruzeiro foi surpreendido pela postura do Bahia desde o início da partida. Afinal, ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas partidas, o Tricolor não se limitou a defender.

Logo aos sete minutos, chegou com perigo à meta defendida por Fábio, utilizando de sua principal arma no embate: a velocidade pelo lado esquerdo, com Guilherme Santos e Rafinha. Os dois construíram bons lances agudos, que terminaram em conclusões imperfeitas de Léo Gago e Maxi.

Já a Raposa, apesar do domínio territorial, só assustava em lances de bola parada. Foi desta forma que acertou duas bolas na trave. A primeira, aos cinco minutos, após cabeçada de Manoel. A segunda, aos 27, em chutaço de Lucas Silva.

Só depois do gol tricolor - aos 29, quando Rafael Miranda aproveitou passe de Guilherme para marcar -, o Cruzeiro levou perigo em lance de bola rolando, mas Marcelo Moreno perdeu de cara com Lomba.

O Bahia mostrava segurança em sua estratégia de se fechar e sair com rapidez no contra-ataque. Parecia que só uma atitude estúpida poderia estragar a noite tricolor. Pois no início do segundo tempo vieram duas quase simultâneas. Guilherme, primeiro, esticou a perna e cometeu pênalti em Marcelo Moreno. Depois, Titi - que teve seu carro apedrejado na terça, após sair de treino no Fazendão - reclamou tanto que levou dois amarelos e acabou expulso.

Éverton Ribeiro converteu o pênalti e deu início à virada azul. E Ricardo Goulart, aos 24 minutos, completou jogada de Alisson e Moreno para botar a Raposa na frente.

Daí por diante o que se viu foi o Cruzeiro buscar mais gols, sem sucesso. E a tarefa do Esquadrão - que ainda teve Fahel expulso após o apito final - de repassar a lanterna acabou adiada.

