Destaques do Bahia recebem sondagens e clube tenta evitar desmanche

No radar do Submarino Amarelo. Assim o atacante Edigar Junio, do Bahia, se viu nesta terça-feira, 14, após a notícia de que o Villareal, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol, estava interessado no seu futebol. O Jornal Marca, um dos maiores da Espanha, revelou o ‘olho gordo’ do clube sobre o jogador de 26 anos – ele desponta como o quarto maior artilheiro do Brasileirão deste ano, com 11 gols.

E o atacante não é o único atleta do Bahia que vem chamado atenção nesta boa campanha no Brasileiro. Ele faz companhia a nomes como Jean, Renê Júnior, Tiago, Zé Rafael e Juninho Capixaba – veja mais sobre o assunto no quadro ao lado. Em 9º, com 46 pontos, o time briga por uma vaga na Libertadores.

Apesar de admitir sondagens de outros clubes, o vice-presidente do Tricolor, Pedro Henriques, revelou não ter recebido propostas e disse que a atual diretoria não fechará nenhum negócio. “É importante ter estabilidade no clube e isso passa pela manutenção de uma base. Criação de uma espinha dorsal do time, além de maior identificação dos atletas com o clube”, contou.

No entanto, ele acredita que a próxima gestão terá que fazer alguma movimentação – as eleições no Bahia estão marcadas para o dia 9 de dezembro. “Acredito que a próxima gestão poderá precisar fazer alguma venda, pois a realidade financeira do clube, embora estável, ainda é difícil. O Bahia carrega um peso enorme das dívidas do passado. Sempre tivemos muita dificuldade de manter tudo em dia. Fizemos algumas vendas importantes, como de Bruno Paulista, Pará, Matheus [Castro]...”, listou.

Foco no Peixe

Em ascensão no campeonato, o Bahia faz os últimos ajustes para o duelo contra o Santos, na Fonte Nova, na quinta, 16, às 20h (da Bahia), pela 35ª rodada do Brasileirão.

Nesta terça, o Tricolor treinou com a maioria do time composta por jogadores considerados reservas. Apenas o meia Allione, o goleiro Jean e o volante Juninho participaram da atividade. O restante dos titulares fez apenas um trabalho na academia. Em campo, Paulo César Carpegiani comandou um treino técnico.

Em recuperação de lesões, o volante Edson e o zagueiro Lucas Fonseca estão listados como nomes improváveis para a partida diante do Peixe.

O time encerra a preparação para o jogo em trabalho às 15h, no Fazendão.

Promoção para sócios

Buscando lotar o estádio no jogo contra o Santos, o Esquadrão anunciou nesta terça uma promoção para sócios do time. Quem é ‘Acesso Garantido’ poderá levar um acompanhante de maneira gratuita para a Fonte Nova, com exceção do setor Lounge. A entrada deve ser feita no Super Norte ou pelo Super Sul.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

